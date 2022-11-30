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40 минут назад

Сборная Бразилии будет играть с Камеруном резервным составом

Газета.Ruиещё 3

Тренерский штаб сборной Бразилии принял решение сыграть в матче с Камеруном в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира - 2022 в Катаре резервным составом. Об этом сообщает Globo.

Сборная Бразилии будет играть с Камеруном резервным составом
Фото: Kai Pfaffenbach/ReutersKai Pfaffenbach/Reuters

Такое решение было принято из-за травм некоторых основных игроков и турнирного положения — южноамериканская сборная гарантировала себе выход в плей-офф с первого места в группе G. Напомним, ранее стало известно, что встречу с национальной командой Камерун пропустят Алекс Сандро, Неймар и Данило (травмы).

Также в команде есть футболисты с температурой и недомоганием. Матч состоится 2 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

Ранее сообщалось, что семь сборных вышли в 1/8 финала чемпионата мира - 2022.

ЧМ-2022,Алекс Сандро,
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