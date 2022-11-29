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1 час назад

Катар установил два антирекорда чемпионатов мира по футболу

Lenta.ruиещё 2

Сборная Катара установила два антирекорда чемпионатов мира по футболу. Результаты команды доступны на сайте турнира-2022.

Катар установил два антирекорда чемпионатов мира по футболу
Фото: Albert Gea / ReutersAlbert Gea / Reuters

Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира. Команда уступила Эквадору со счетом 0:2, затем Сенегалу — 1:3, а в последнем туре Нидерландам — 0:2. Кроме того, катарцы установили антирекорд по пропущенным голам на групповом этапе для страны-хозяйки мундиаля, их у сборной семь.

Из группы А в плей-офф чемпионата мира 2022 года вышли сборные Нидерландов и Сенегала. Европейская команда стала лидером квартета, набрав семь очков. Африканцы заняли второе место с шестью очками и во второй раз в истории вышли в плей-офф мундиаля.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

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