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1 час назад

Стали известны вышедшие в плей-офф ЧМ-2022 команды из группы A

Илья Родин

Сборная Сенегала во вторник, 29 ноября, вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. В матче заключительного тура группового этапа турнира она со счетом 2:1 обыграла национальную команду Эквадора. Об этом пишет ТАСС.

Стали известны вышедшие в плей-офф ЧМ-2022 команды из группы A
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что мячи забили Исмаила Сарр (44-я минута, с пенальти) и Калиду Кулибали (70). У эквадорцев отметился Мойсес Кайседо (67).

Кроме того, в плей-офф чемпионата вышла сборная Нидерландов. Она оказалась существенно сильнее катарских футболистов (2:0) и вышла в 1/8 финала. В матче проявили себя Коди Гакпо (26-я минута) и Френки де Йонг (49).

Уточняется, что Гакпо стал футболистом национальной команды, забившим гол в каждом из трех матчей группового этапа чемпионата мира. Ему удалось догнать эквадорца Эннера Валенсию и француза Килиана Мбаппе (по три мяча).

По данным агентства, голландцы проведут матч 1/8 финала 3 декабря с командой, которая займет второе место в группе В. Сенегальцам 4 декабря предстоит игра с победителем группы В.

ЧМ-2022,Калиду Кулибали,
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