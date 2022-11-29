Стали известны вышедшие в плей-офф ЧМ-2022 команды из группы A

Сборная Сенегала во вторник, 29 ноября, вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. В матче заключительного тура группового этапа турнира она со счетом 2:1 обыграла национальную команду Эквадора. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что мячи забили Исмаила Сарр (44-я минута, с пенальти) и Калиду Кулибали (70). У эквадорцев отметился Мойсес Кайседо (67).

Кроме того, в плей-офф чемпионата вышла сборная Нидерландов. Она оказалась существенно сильнее катарских футболистов (2:0) и вышла в 1/8 финала. В матче проявили себя Коди Гакпо (26-я минута) и Френки де Йонг (49).

Уточняется, что Гакпо стал футболистом национальной команды, забившим гол в каждом из трех матчей группового этапа чемпионата мира. Ему удалось догнать эквадорца Эннера Валенсию и француза Килиана Мбаппе (по три мяча).