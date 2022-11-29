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1 час назад

Иран отпраздновал победу на ЧМ-2022 массовой амнистией

Елена Прошина

В честь победы над Уэльсом на Чемпионате мира-2022, Иран объявил массовую амнистию

Иран отпраздновал победу на ЧМ-2022 массовой амнистией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После победы сборной Ирана над командой Уэльса в матче второго тура группового этапа Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре более 700 иранских заключенных были освобождены из тюрем. Об этом сообщает агентство Al-Ain News.

«После победы сборной Ирана по футболу над Уэльсом главный судья Голам Хоссейн Мохсени Эджей поздравил иранский народ с этой победой и издал приказ относительно заключенных в стране в 12 иранских провинциях», – сообщает источник.

Амнистия также коснулась и тех осужденных, кто принимал участие в протестах в Иране. Однако без помилования остались те, кто был осуждён за нападение на правоохранителей, поджог или сожжение Корана.

Игра между Ираном и Уэльсом прошёл 25 ноября и закончился счётом 2:0 в пользу иранской сборной. После двух игр Иран занимает второе место в турнирной таблице группы B. Уэльс расположился на последней строчке.

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