Иран отпраздновал победу на ЧМ-2022 массовой амнистией

В честь победы над Уэльсом на Чемпионате мира-2022, Иран объявил массовую амнистию

После победы сборной Ирана над командой Уэльса в матче второго тура группового этапа Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре более 700 иранских заключенных были освобождены из тюрем. Об этом сообщает агентство Al-Ain News.

«После победы сборной Ирана по футболу над Уэльсом главный судья Голам Хоссейн Мохсени Эджей поздравил иранский народ с этой победой и издал приказ относительно заключенных в стране в 12 иранских провинциях», – сообщает источник.

Амнистия также коснулась и тех осужденных, кто принимал участие в протестах в Иране. Однако без помилования остались те, кто был осуждён за нападение на правоохранителей, поджог или сожжение Корана.