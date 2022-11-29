Иранские болельщики подрались перед матчем с США

Между болельщиками сборной Ирана возник конфликт перед матчем заключительного тура группового этапа с США, сообщает блогер Витя Кравченко в своем телеграм-канале.
«Правительство Ирана привезло огромное количество подставных фанатов, которым перед стадионом начали организованно раздавать символику Ирана. Это увидели люди, выступающие против Исламского режима и начали влетать в толпу», – написал Кравченко.
Также сообщается, что полиция смогла урегулировать конфликт
Матче между сборными США и Ирана за выход из группы начнется в 22:00 по московскому времени. США занимает третье место в группе с 2 очками, у Ирана 3 балла.
С начала турнира в Катаре иранских болельщиков не пускали на стадион с символикой альтернативного флага Ирана (без исламских символов). Также некоторые иранские болельщики выступают за поддержку прав женщин в стране.