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44 минуты назад

Иранские болельщики подрались перед матчем с США

Спорт день за днем

Между болельщиками сборной Ирана возник конфликт перед матчем заключительного тура группового этапа с США, сообщает блогер Витя Кравченко в своем телеграм-канале.

Иранские болельщики подрались перед матчем с США
Фото: EPAEPA

«Правительство Ирана привезло огромное количество подставных фанатов, которым перед стадионом начали организованно раздавать символику Ирана. Это увидели люди, выступающие против Исламского режима и начали влетать в толпу», – написал Кравченко.

Также сообщается, что полиция смогла урегулировать конфликт

Матче между сборными США и Ирана за выход из группы начнется в 22:00 по московскому времени. США занимает третье место в группе с 2 очками, у Ирана 3 балла.

С начала турнира в Катаре иранских болельщиков не пускали на стадион с символикой альтернативного флага Ирана (без исламских символов). Также некоторые иранские болельщики выступают за поддержку прав женщин в стране.

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