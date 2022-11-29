Иранские болельщики подрались перед матчем с США

Между болельщиками сборной Ирана возник конфликт перед матчем заключительного тура группового этапа с США, сообщает блогер Витя Кравченко в своем телеграм-канале.

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«Правительство Ирана привезло огромное количество подставных фанатов, которым перед стадионом начали организованно раздавать символику Ирана. Это увидели люди, выступающие против Исламского режима и начали влетать в толпу», – написал Кравченко.

Также сообщается, что полиция смогла урегулировать конфликт

Матче между сборными США и Ирана за выход из группы начнется в 22:00 по московскому времени. США занимает третье место в группе с 2 очками, у Ирана 3 балла.