Названо число погибших мигрантов при строительстве арен для ЧМ в Катаре

От 400 до 500 рабочих-мигрантов погибли при строительстве стадионов для проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщил генсек Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира Хасан аль-Тавади в социальной сети.

Точное число погибших он назвать не смог. По словам аль-Тавади, во время подготовки Катар критиковали за политику в области прав трудовых мигрантов, женщин и сексуальных меньшинств, передает ТАСС.

Ранее глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино отметил, что Запад предпочитает говорить лишь о проблемах вокруг мирового первенства, но не обращает внимание на права человека в Катаре. А в последнем вопросе был достигнут прогресс, подчеркнул Инфантино.