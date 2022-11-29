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50 минут назад

В оргкомитете ЧМ по футболу в Катаре назвали число погибших мигрантов при строительстве арен

Деловая газета "Взгляд"

От 400 до 500 рабочих-мигрантов погибли при строительстве стадионов для проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщил генсек Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира Хасан аль-Тавади в социальной сети.

Названо число погибших мигрантов при строительстве арен для ЧМ в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Точное число погибших он назвать не смог. По словам аль-Тавади, во время подготовки Катар критиковали за политику в области прав трудовых мигрантов, женщин и сексуальных меньшинств, передает ТАСС.

Ранее глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино отметил, что Запад предпочитает говорить лишь о проблемах вокруг мирового первенства, но не обращает внимание на права человека в Катаре. А в последнем вопросе был достигнут прогресс, подчеркнул Инфантино.

Напомним, матчи чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах. В турнире участвуют 32 сборные, разделенные на восемь групп.

ЧМ-2022,Джанни Инфантино,
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