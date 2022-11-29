Фаната заставили раздеться догола перед матчем на ЧМ

Английский болельщик рассказал, что его заставили до гола раздеться при досмотре перед матчем между сборными Катара и Нидерландов на чемпионате мира. По его словам, неприятная процедура продолжалась в течение 10 минут, а затем его также попросили снять кепку в радужных цветах.
"Меня попросили снять часы и пояс, которые я не носил на остальных восьми играх, которые посетил. Когда я снова проходил через рамку, здоровенный охранник закричал мне в лицо: "Ты не уважаешь нашу культуру". Затем они сбили меня с ног. Рамка не активировалась, но они сказали, что у меня с собой есть металл, и провели меня в приватную зону, где попросили сначала снять шорты, затем обувь, затем снять штаны, затем нижнее белье, а затем раздеться догола", - приводит слова болельщика INews.
Сегодня на чемпионате мира в Катаре сборная Нидерландов обыграла хозяев со счетом 2:0, а сенегальцы вырвали победу у Эквадора. Сегодня в рамках турнира пройдут еще две встречи: Уэльс сыграет с Англией, а Иран — с США. Оба матча начнутся в 22.00 по московскому времени. Шансы на выход из группы сохраняют сразу три команды, Уэльс идет на последнем месте с одним очком.
Участие в плей-офф к данной минуте себе обеспечили Франция, Бразилия, Португалия, Нидерланды и Сенегал. Ранее сообщалось, что сборная Катара установила антирекорд чемпионатов мира.