Фаната заставили раздеться догола перед матчем на ЧМ

"Меня попросили снять часы и пояс, которые я не носил на остальных восьми играх, которые посетил. Когда я снова проходил через рамку, здоровенный охранник закричал мне в лицо: "Ты не уважаешь нашу культуру". Затем они сбили меня с ног. Рамка не активировалась, но они сказали, что у меня с собой есть металл, и провели меня в приватную зону, где попросили сначала снять шорты, затем обувь, затем снять штаны, затем нижнее белье, а затем раздеться догола", - приводит слова болельщика INews.