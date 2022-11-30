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32 минуты назад

Сборная США минимально обыграла Иран и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Советский спортиещё 3

Подопечные Грегга Берхалтера заняли второе место в группе B, набрав пять очков.

Сборная США минимально обыграла Иран и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Фото: ТАССТАСС

Сборная США одержала победу над национальной командой Ирана (1:0) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Отметим, что единственный гол встречи на 38-й минуте забил американский нападающий Кристиан Пулишич.

В параллельном матче группы B сборная Англии разгромила команду Уэльса со счетом 3:0.

Таким образом, американская национальная команда заняла второе место в группе (5 очков), уступив только англичанам (7). Сборные Ирана (3) и Уэльса (1) расположились на третьей и четвертой строчках соответственно и завершают свое выступление на мировом первенстве.

Чемпионат мира

Группа B

3-й тур

Иран - США - 0:1 (0:1)

Гол: Пулишич, 38.

ЧМ-2022,Грегг Берхалтер,Кристиан Пулишич,
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