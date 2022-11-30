ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
41 минуту назад

Болельщик рассказал, как его три месяца учили болеть за Катар на ЧМ-2022

Газета.Ru

Болельщик, попросивший не раскрывать свое имя из соображений безопасности, рассказал, как он стал фанатом сборной Катара. Его слова передает "Чемпионат.com".

Болельщик рассказал, как его три месяца учили болеть за Катар на ЧМ-2022
Фото: Amr Abdallah Dalsh/ReutersAmr Abdallah Dalsh/Reuters

Отмечается, что неизвестно, в какой стране спикер проживает на постоянной основе.

"Катар иcкал желающих по cтранам арабcкого мира. Набирали группу, а потом тренировали наc три меcяца — учили болеть. Нам предоcтавили билеты на матчи, проживание, оплачивают еду, транcферы. Мы вcе живем в одном отеле, а 1 декабря уже улетаем обратно каждый в cвою cтрану", — сказал фанат.

Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на чемпионате мира, а также установил антирекорд по пропущенным мячам на групповой стадии для страны-хозяйки. Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе". Ранее сообщалось, что сборная Катара установила антирекорд чемпионатов мира.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители