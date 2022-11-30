Болельщик рассказал, как его три месяца учили болеть за Катар на ЧМ-2022

Болельщик, попросивший не раскрывать свое имя из соображений безопасности, рассказал, как он стал фанатом сборной Катара. Его слова передает "Чемпионат.com".

"Катар иcкал желающих по cтранам арабcкого мира. Набирали группу, а потом тренировали наc три меcяца — учили болеть. Нам предоcтавили билеты на матчи, проживание, оплачивают еду, транcферы. Мы вcе живем в одном отеле, а 1 декабря уже улетаем обратно каждый в cвою cтрану", — сказал фанат.

Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на чемпионате мира, а также установил антирекорд по пропущенным мячам на групповой стадии для страны-хозяйки. Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе". Ранее сообщалось, что сборная Катара установила антирекорд чемпионатов мира.