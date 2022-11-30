ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на среду, 30 ноября

В среду, 30 ноября, состоятся четыре матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Согласно расписанию, которое опубликовал «Чемпионат.com», сегодня пройдут заключительные игры в рамках групп C и D.

В 18:00 мск стартует встреча между сборными Австралии и Дании. Игра в рамках группы D пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

Параллельно, в 18:00 мск, начнется еще одна игра команд группы D между командами Туниса и Франции. Национальные команды встретятся на арене «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

В 22:00 мск начнется игра между Саудовской Аравией и Мексикой. Матч в рамках группы C можно будет увидеть на «Лусаил Айконик».

Также в 22:00 мск встретятся сборные Польши и Аргентины. Команды группы C сыграют на «Стэидум 974» в Дохе.