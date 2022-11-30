Тренер Ирана прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022

«Во втором тайме мы завладели мячом и создали больше моментов, чем США в первом. Мы заслуживали забить хотя бы гол», — заявил специалист. Он оценил итог встречи фразой «иногда футбол несправедлив» и добавил, что иранцам удалось завоевать уважение всего мира.