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35 минут назад

Group-IB обнаружила 66 мошеннических сайтов на тему ЧМ-2022, где обкрадывают россиян

Газета.Ruиещё 2

Специалисты по информационной безопасности из Group-IB обнаружили в рунете 66 сайтов на тему Чемпионата мира по футболу 2022, на которых россиян обманывают на деньги фейковыми розыгрышами призов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании Group-IB.

Мошенники создали десятки сайтов на тему ЧМ-2022 для обмана россиян
Фото: газета.ругазета.ру

Отмечается, что мошенники заманивают пользователей на свои сайты анонсами матчей ЧМ-2022. На них посетителям предлагают поучаствовать в розыгрыше билетов на матчи, бесплатных доступов к трансляциям, сувениров с символикой FIFA 2022, а также денег. Как правило, механика розыгрыша представляет собой открытие «коробок» с призами.

«Пользователю дается три попытки, чтобы выбрать коробку с денежным призом в размере $10 до $10 тыс. После двух неудачных попыток — третья всегда оказывается удачной», – объяснил «Газете. Ru» главный эксперт Центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Глеб Мартьянов.

Далее «победителя» по классическому сценарию просят оплатить небольшую «комиссию» за конвертацию – 300-500 руб., для чего ему приходится вводить данные банковской карты. В итоге трансляция так и не начинается, а жертва теряет и деньги, и данные карты.

«Чтобы избежать блокировки сразу всех своих доменов, преступники оставляют активными только несколько сайтов, а остальные находятся в «спящем режиме». Такие ресурсы могут быть запущены в считанные минуты в любой момент, при этом обнаружить и заблокировать их до активации достаточно сложно», — сказал Мартьянов.

Всего компания Group-IB обнаружила более 16 тыс. фейковых ресурсов, использующих тему чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре, чтобы украсть данные и деньги любителей футбола по всему.

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