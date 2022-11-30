Болельщика США выгнали со стадиона из-за радужной повязки на рукаве

Перед матчем ЧМ-2022 между сборными США и Ирана (0:1) на трибунах был замечен фанат, демонстрирующий повязку в цветах радужного флага на рукаве.

Фото: sports.ru sports.ru

По сообщению The Mirror, стюарды вывели болельщика со стадиона.

Ранее было объявлено, что со 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 радужная символика на трибунах будет разрешена.

Фаната заставили раздеться догола при обыске у стадиона в Катаре. Позднее его не пускали на матч из-за футболки и кепки сборной Англии в цветах радуги (INews)