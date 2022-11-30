Родригао назвал главного фаворита чемпионата мира 2022 года

«Я оптимист по жизни, поэтому, конечно, считаю Бразилию главным фаворитом чемпионата мира. В сборной Бразилии играют великие футболисты, настоящие мастера своего дела, поэтому я как любой бразилец и фанат своей сборной надеюсь, что моя национальная команда способна стать чемпионом. В Бразилии люди не просто живут футболом, а буквально дышат им, а когда весь народ стоит за командой, когда мечтает о победе, это лучшая мотивация для того, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Родригао Bobsoccer.