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2 часа назад

Защитник «Зенита» Родригао назвал главного фаворита чемпионата мира 2022 года

Чемпионат.com

Защитник «Зенита» Родригао назвал сборную, которую считает главным фаворитом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Родригао назвал главного фаворита чемпионата мира 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я оптимист по жизни, поэтому, конечно, считаю Бразилию главным фаворитом чемпионата мира. В сборной Бразилии играют великие футболисты, настоящие мастера своего дела, поэтому я как любой бразилец и фанат своей сборной надеюсь, что моя национальная команда способна стать чемпионом. В Бразилии люди не просто живут футболом, а буквально дышат им, а когда весь народ стоит за командой, когда мечтает о победе, это лучшая мотивация для того, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Родригао Bobsoccer.

В первых двух матчах на турнире в Катаре бразильская сборная одержала две победы: над Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0). Бразильцы досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира. В последнем матче на групповом этапе команда сыграет с Камеруном.

ЧМ-2022,Футбол,Зенит,
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