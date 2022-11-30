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1 час назад

На групповой стадии ЧМ-2026 могут появиться послематчевые пенальти — СМИ

Матч ТВ

Международная футбольная федерация (ФИФА) может ввести послематчевые пенальти на групповой стадии следующего чемпионата мира в 2026 году, сообщает The Athletic.

На групповой стадии ЧМ-2026 могут появиться послематчевые пенальти
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По информации источника, в случае победы в послематчевой серии команда победитель сможет рассчитывать на бонусное очко и заработать 2 балла вместо одного.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше ФОНБЕТ Кубка России на групповом этапе Пути РПЛ уже используется такая система начисления очков.

В следующем чемпионате мира 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, впервые примут участие 48 команд. Сейчас на мировом первенстве выступают 32 сборных.

ЧМ-2022,Фонбет,
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