На групповой стадии ЧМ-2026 могут появиться послематчевые пенальти

Международная футбольная федерация (ФИФА) может ввести послематчевые пенальти на групповой стадии следующего чемпионата мира в 2026 году, сообщает The Athletic.

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По информации источника, в случае победы в послематчевой серии команда победитель сможет рассчитывать на бонусное очко и заработать 2 балла вместо одного.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше ФОНБЕТ Кубка России на групповом этапе Пути РПЛ уже используется такая система начисления очков.