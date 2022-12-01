​Камавинга установил рекорд в сборной Франции на чемпионате мира

В среду сборная Франции на чемпионате мира проводила матч против Туниса. Эдуардо Камавинга в прошедшем поединке выиграл 18 единоборств с соперниками. Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, это лучший показатель в сборной Франции в матче чемпионата мира за всю историю наблюдений. Данные о выигранных единоборствах собираются с мундиаля 1966 года.