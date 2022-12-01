Роналду и Надаль инвестировали в открытие ресторана в Катаре

Криштиану Роналду и Рафаэль Надаль вместе вложились в ресторан в Катаре.

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По информации Mundo Deportivo, Криштиану Роналду и Рафаэль Надаль объединились с Tatel Group, чтобы инвестировать в ресторан в престижном районе Аль-Маха в Дохе.

Сообщается, что нападающий сборной Португалии и 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» вложили в заведение крупную сумму.