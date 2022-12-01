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1 час назад

Роналду и Надаль инвестировали в открытие ресторана в Дохе

Sports.ruиещё 2

Криштиану Роналду и Рафаэль Надаль вместе вложились в ресторан в Катаре.

Роналду и Надаль инвестировали в открытие ресторана в Катаре
Фото: Sports.ruSports.ru

По информации Mundo Deportivo, Криштиану Роналду и Рафаэль Надаль объединились с Tatel Group, чтобы инвестировать в ресторан в престижном районе Аль-Маха в Дохе.

Сообщается, что нападающий сборной Португалии и 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» вложили в заведение крупную сумму.

Tatel Group принадлежит несколько ресторанов в Испании, Соединенных Штатах и Саудовской Аравии. В компанию инвестировали и другие спортсмены, в частности, баскетболисты Пау Газоль и Руди Фернандес, а также певец Энрике Иглесиас.

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