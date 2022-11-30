Тунис минимально обыграл Францию в матче ЧМ-2022

Сегодня, 30 ноября, состоялся 3-й и заключительный тур группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Франции играла с Тунисом. Команды встретились на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Стартовый свисток главного арбитра Мэттью Конгера прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Twitter Twitter

Первая половина встречи прошла с преимуществом Туниса, который меньше владел мячом, но чаще бил по воротам – четыре попытки, из которых две были в створ. Франция только владела мячом и старалась предотвратить любые попытки взятия ворот со стороны соперника и почти не помышляла о своих атаках.