Сборная Австралии во 2-й раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Австралии одержала победу над командой Дании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 1:0. Встреча прошла в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб».

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Единственный мяч на 60-й минуте забил нападающий сборной Австралии Мэтью Леки. Он влетел в штрафную, раскачал защитника датчан Йоакима Меле и идеально пробил под дальнюю штангу — голкипер Каспер Шмейхель не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.