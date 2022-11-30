Мостовой назвал сенсацией выход Австралии в плей-офф ЧМ

Экс-форвард сборной России Александр Мостовой высказался о победе национальной команды Австралии над Данией в последнем матче группового этапа чемпионата мира 2022. Встреча завершилась со счетом 1:0.

«Выход Австралии из группы ЧМ – сенсация! Этот мундиаль уже приучил нас к сенсациям: была победа сборных Саудовской Аравии и Японии. Но тем интереснее смотреть матчи. В каждой игре может произойти что-то экстраординарное» – заявил Мостовой «Чемпионату».

Сборная Австралии уже выходила в плей-офф мундиаля. Это случилось на чемпионате мира 2006 в Германии. Однако представителей зеленого континента остановил коллектив из Италии. Единственный гол «лазурной команды» в том матче на 90+5 минуте забил с пенальти нападающий Франческо Тотти.