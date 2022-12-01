Роналду рискует пропустить следующий матч сборной Португалии на ЧМ

Главный тренер сборной Португалии Фарнанду Сантуш высказался о состоянии капитана команды Криштиану Роналду в предстоящем матче против Южной Кореи. Игра пройдет завтра, 2 декабря.
"Посмотрим, но шансы на участие Роналду в матче — 50 на 50. Все зависит от того, будет ли Криштиану тренироваться и как он будет это делать. Посмотрим, в каком он состоянии.
Нам важно победить Южную Корею и занять первое место в группе. Ведь в этом случае у нас будет дополнительный день для восстановления", - передает слова Сантуша ESPN.
Напомним, что сборная Португалии уже обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира-2022. Подопечные Фарнанду Сантуша одержали победы над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0). Роналду в обоих матчах принял участие и отметился забитым мячом. После матча против латиноамериканской сборной он заявил, что является автором второго забитого мяча, который был записан на Бруну Фернандеша.
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Стоит отметить, что хозяева турнира уже потеряли все шансы на выход из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.
Ранее сообщалось, что Роналду не присутствовал на ужине лидеров сборной Португалии.