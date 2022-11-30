Месси побил рекорд Марадоны по матчам на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд Диего Марадоны по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира по футболу в составе команды республики. Об этом сообщает «Чемпионат».

Матч против сборной Польши на ЧМ — 2022, который проходит сейчас в Катаре, стал для Месси 22-м по счету в составе команды Аргентины на чемпионатах. За Марадоной числится 21 игра за республику.

Рекордсменом по количеству матчей на ЧМ за определенную сборную является немец Лотар Маттеус. Он выступал за команду Германии на чемпионатах мира по футболу в 25 играх.

На счету Месси и Марадоны по восемь забитых мячей в составе сборной Аргентины на ЧМ. Лидером в этом показателе является Габриэль Батистута с десятью мячами.