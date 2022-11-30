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25 минут назад

Месси побил рекорд Марадоны по матчам на ЧМ

Елена Прошина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд Диего Марадоны по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира по футболу в составе команды республики. Об этом сообщает «Чемпионат».

Месси побил рекорд Марадоны по матчам на ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Матч против сборной Польши на ЧМ — 2022, который проходит сейчас в Катаре, стал для Месси 22-м по счету в составе команды Аргентины на чемпионатах. За Марадоной числится 21 игра за республику.

Рекордсменом по количеству матчей на ЧМ за определенную сборную является немец Лотар Маттеус. Он выступал за команду Германии на чемпионатах мира по футболу в 25 играх.

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На счету Месси и Марадоны по восемь забитых мячей в составе сборной Аргентины на ЧМ. Лидером в этом показателе является Габриэль Батистута с десятью мячами.

На момент написания статьи матч третьего тура группового этапа ЧМ — 2022 между Польшей и Аргентиной еще не завершился. Никому из игроков пока не удалось забить гол в ворота соперника.

ЧМ-2022,Габриэль Батистута,Диего Марадона,Лионель Месси,
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