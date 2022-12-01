Полузащитник сборной Мексики повторил достижение ЧМ 52 года

Мексиканский полузащитник Луис Чавес нанёс девять ударов из-за пределов штрафной в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Саудовской Аравии (2:1).

Фото: FIFA FIFA

26-летний полузащитник показал лучший результат на чемпионатах мира за последние 52 года. Последним игроком, который чаще бил издали в матче мундиаля, был Йозеф Адамец в матче Чехословакия – Англия в 1970 году, который нанёс 11 ударов.

Также Чавес в этом матче забил первый гол прямым ударом со штрафного в истории Мексики на чемпионате мира. Этот удар стал 47-м для мексиканцев со штрафного на турнирах.