«Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, в курсе, что с моей стороны нет неуважительного отношения. Это раздевалка, вещи после игры. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке», – приводит слова Месси из микст-зоны стадиона в Дохе после игры Польша – Аргентина мексиканское издание TUDN.