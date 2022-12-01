Тренер сборной Дании назвал «дерьмом» выступление команды на ЧМ-2022

«Когда ты тренер клуба, у тебя всегда есть еще один матч. А здесь – другая ситуация. Пройдет еще четыре года до следующего чемпионата мира. Я расстроен, мне грустно. С футбольной точки зрения наше выступление было просто дерьмом. И я говорю не о футболистах», – сказал Юльманн.