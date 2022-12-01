Тренер сборной Дании назвал «дерьмом» выступление команды на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал выступление своей команды на чемпионате мира — 2022. Его слова передает DR Sporten.
Напомним, Дания в мачте третьего тура группового этапа проиграла Австралии со счетом 0:1 и заняла последнее место в своей группе. Таким образом, подопечные Юльманна не сыграют в плей-офф ЧМ-2022.
«Когда ты тренер клуба, у тебя всегда есть еще один матч. А здесь – другая ситуация. Пройдет еще четыре года до следующего чемпионата мира. Я расстроен, мне грустно. С футбольной точки зрения наше выступление было просто дерьмом. И я говорю не о футболистах», – сказал Юльманн.
Напомним, на 60-й минуте отличился нападающий австралийской команды Мэттью Леки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Таким образом, сборная Австралии расположись на втором месте в турнирной таблице группы D, набрав шесть очков. Национальная команда Дании заняла четвертое место. Первое место заняла сборная Франции, которая в параллельном матче сыграла с Тунисом, занявшем третью позицию.