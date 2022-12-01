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31 минуту назад

Тренер сборной Дании назвал "дерьмом" выступление своей команды на ЧМ-2022

Газета.Ru

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал выступление своей команды на чемпионате мира — 2022. Его слова передает DR Sporten.

Тренер сборной Дании назвал «дерьмом» выступление команды на ЧМ-2022
Фото: Газета.ruГазета.ru

Напомним, Дания в мачте третьего тура группового этапа проиграла Австралии со счетом 0:1 и заняла последнее место в своей группе. Таким образом, подопечные Юльманна не сыграют в плей-офф ЧМ-2022.

«Когда ты тренер клуба, у тебя всегда есть еще один матч. А здесь – другая ситуация. Пройдет еще четыре года до следующего чемпионата мира. Я расстроен, мне грустно. С футбольной точки зрения наше выступление было просто дерьмом. И я говорю не о футболистах», – сказал Юльманн.

Напомним, на 60-й минуте отличился нападающий австралийской команды Мэттью Леки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, сборная Австралии расположись на втором месте в турнирной таблице группы D, набрав шесть очков. Национальная команда Дании заняла четвертое место. Первое место заняла сборная Франции, которая в параллельном матче сыграла с Тунисом, занявшем третью позицию.

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