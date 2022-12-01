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18 минут назад

«Мы тряслись от страха до последних секунд». Поляки благодарят удачу за выход из группы ЧМ

Чемпионат.com

Реакция местной прессы на исторический успех команды.

«Мы тряслись от страха до последних секунд»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сборная Польши с большим трудом пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. Команда Чеслава Михневича сделала это, несмотря на поражение в заключительном туре. Поляки проиграли аргентинцам (0:2), но вышли в плей-офф благодаря тому, что опередили Мексику по дополнительным показателям.

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Реакция тренера

Вот что сразу после игры сказал главный тренер польской сборной Чеслав Михневич.

— Придраться не к чему, надо радоваться. Очень нервная ситуация. Мы понимали, что в случае поражения должны рассчитывать на помощь других. Всё решила разность мячей, а не карточки. Вполне заслуженный проход в 1/8 финала, с чем я поздравляю команду. Аргентинцы во втором тайме стремились не ко второму голу, а пытались нас утомить. Они добились своего, скажу лишь, что первый мяч соперника подрезал нам крылья.

Что писали в польской прессе

Дариуш Добек, Przeglad Sportowy.

— Нам пришлось нервничать до самого конца. Аргентина не обращала внимания на заочную драку между Польшей и Мексикой. Южноамериканцы наседали на наши ворота, хотя ближе к финальному свистку сбавили темп, поскольку понимали, что победа в группе от них никуда не денется. Нам же в очередной раз повезло. В добавленное время Мексика не только не забила третий мяч, но и сама пропустила. Сбылась наша красивая мечта! Сборная Польши оказалась в числе 16 лучших сборных мира.

Мацей Калишук, Przeglad Sportowy.

— Нужно отдать должное Мексике. Они показали хорошую игру, но нам помог соперник. Когда Аргентина забила второй мяч, стало понятно, что только благоприятный результат параллельного матча выведет Польшу в 1/8 финала. И удача улыбнулась нам. Североамериканские футболисты провели лучший матч на турнире, но этого оказалось недостаточно. Мы же тряслись от страха до последних секунд, поскольку следили за событиями в параллельной игре.

Якуб Радомски, Przeglad Sportowy.

— На групповой стадии сборная Польши не показала красивый футбол, но давайте знать своё место. С этой Аргентиной нам тягаться тяжело. Давайте не обольщаться — с таким соперником мы всегда будем обороняться. Я убежден, что по такому же сценарию пройдёт игра с Францией. Польша Михневича — команда, которой очень везло в важнейших матчах. К примеру, в стыке со Швецией, когда соперник играл лучше до второго гола. Или в матче с саудовцами, когда азиаты не реализовали пенальти.

Изабела Копровяк, Przeglad Sportowy.

— Чеслав Михневич — везучий человек. Выход в плей-офф получился не самым зрелищным, но цель оправдывает средства. Конечно, нам повезло, ведь в концовке защитник выбил мяч из пустых ворот, а Лео Месси в первом тайме не реализовал пенальти. Это не турнир Роберта Левандовского. Тактика, которую использует тренер, не в пользу нашего капитана. Ему, как и команде, приходится много работать в обороне на протяжении всего матча. Нападающий «Барселоны» уже сделал самое главное — забил на чемпионате мира. И теперь он может наслаждаться выходом в плей-офф. С такой тактикой Роберт вряд ли станет одной из звёзд ЧМ, но он хотя бы не уезжает домой после трёх матчей.

Sport.pl.

— Крыховяк сыграл гораздо спокойнее Белика и не совершил столько потерь, сколько его партнёр. Но можно ли назвать выступление Гжегожа хорошим? Конечно, нет. Особенно во втором тайме, когда Крыховяк упустил Мак Аллистера, а аргентинцы забили гол сразу после перерыва. Левандовски активно боролся с защитниками, но в таком матче ему было очень тяжело себя проявить. Сегодня Роберт практически не касался мяча, и это не его вина.

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Sportowe Fakty.

— Польской команде сопутствует удача — то, чего в нашем футболе не было очень давно! Мы вышли в плей-офф чемпионата мира впервые за 36 лет. Давненько поражение так не радовало польских болельщиков. Аргентина играла лучше, заслуженно победила, но игроки в красно-белых футболках после матча были без ума от счастья.

ЧМ-2022,Роберт Левандовский,Лионель Месси,
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