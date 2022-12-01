«Мы тряслись от страха до последних секунд»

Реакция местной прессы на исторический успех команды.

Сборная Польши с большим трудом пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. Команда Чеслава Михневича сделала это, несмотря на поражение в заключительном туре. Поляки проиграли аргентинцам (0:2), но вышли в плей-офф благодаря тому, что опередили Мексику по дополнительным показателям.

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Реакция тренера

Вот что сразу после игры сказал главный тренер польской сборной Чеслав Михневич.

— Придраться не к чему, надо радоваться. Очень нервная ситуация. Мы понимали, что в случае поражения должны рассчитывать на помощь других. Всё решила разность мячей, а не карточки. Вполне заслуженный проход в 1/8 финала, с чем я поздравляю команду. Аргентинцы во втором тайме стремились не ко второму голу, а пытались нас утомить. Они добились своего, скажу лишь, что первый мяч соперника подрезал нам крылья.

Что писали в польской прессе

Дариуш Добек, Przeglad Sportowy.

— Нам пришлось нервничать до самого конца. Аргентина не обращала внимания на заочную драку между Польшей и Мексикой. Южноамериканцы наседали на наши ворота, хотя ближе к финальному свистку сбавили темп, поскольку понимали, что победа в группе от них никуда не денется. Нам же в очередной раз повезло. В добавленное время Мексика не только не забила третий мяч, но и сама пропустила. Сбылась наша красивая мечта! Сборная Польши оказалась в числе 16 лучших сборных мира.

Мацей Калишук, Przeglad Sportowy.

— Нужно отдать должное Мексике. Они показали хорошую игру, но нам помог соперник. Когда Аргентина забила второй мяч, стало понятно, что только благоприятный результат параллельного матча выведет Польшу в 1/8 финала. И удача улыбнулась нам. Североамериканские футболисты провели лучший матч на турнире, но этого оказалось недостаточно. Мы же тряслись от страха до последних секунд, поскольку следили за событиями в параллельной игре.

Якуб Радомски, Przeglad Sportowy.

— На групповой стадии сборная Польши не показала красивый футбол, но давайте знать своё место. С этой Аргентиной нам тягаться тяжело. Давайте не обольщаться — с таким соперником мы всегда будем обороняться. Я убежден, что по такому же сценарию пройдёт игра с Францией. Польша Михневича — команда, которой очень везло в важнейших матчах. К примеру, в стыке со Швецией, когда соперник играл лучше до второго гола. Или в матче с саудовцами, когда азиаты не реализовали пенальти.

Изабела Копровяк, Przeglad Sportowy.

— Чеслав Михневич — везучий человек. Выход в плей-офф получился не самым зрелищным, но цель оправдывает средства. Конечно, нам повезло, ведь в концовке защитник выбил мяч из пустых ворот, а Лео Месси в первом тайме не реализовал пенальти. Это не турнир Роберта Левандовского. Тактика, которую использует тренер, не в пользу нашего капитана. Ему, как и команде, приходится много работать в обороне на протяжении всего матча. Нападающий «Барселоны» уже сделал самое главное — забил на чемпионате мира. И теперь он может наслаждаться выходом в плей-офф. С такой тактикой Роберт вряд ли станет одной из звёзд ЧМ, но он хотя бы не уезжает домой после трёх матчей.

Sport.pl.

— Крыховяк сыграл гораздо спокойнее Белика и не совершил столько потерь, сколько его партнёр. Но можно ли назвать выступление Гжегожа хорошим? Конечно, нет. Особенно во втором тайме, когда Крыховяк упустил Мак Аллистера, а аргентинцы забили гол сразу после перерыва. Левандовски активно боролся с защитниками, но в таком матче ему было очень тяжело себя проявить. Сегодня Роберт практически не касался мяча, и это не его вина.

Sportowe Fakty.