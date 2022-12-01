Сетка плей-офф ЧМ-2022, могут ли Роналду и Месси встретиться в финале

Вчера, 30 ноября, сборная Аргентины с Лионелем Месси обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре, обыграв национальную команду Польши (2:0). Ранее путёвку в 1/8 финала гарантировала себе ведомая Криштиану Роналду команда Португалии, одержавшая две победы в двух матчах группы H. Также участие в играх плей-офф обеспечили себе ещё восемь команд.

Сетка 1/8 финала плей-офф чемпионата мира:

Сетка 1/4 финала плей-офф чемпионата мира:

Матч за третье место:

Португалия и Аргентина могут встретиться на стадии полуфинала, если португальцы займут второе место в группе H, и обе команды обыграют своих соперников в 1/8 и 1/4 финала. Также команды Месси и Роналду могут сыграть между собой в финале чемпионата мира или в матче за третье место, если Португалия займёт первое место в группе H, а соперники дойдут до полуфинала.