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18 минут назад

Сетка плей-офф ЧМ-2022, могут ли Роналду и Месси встретиться в финале

Чемпионат.com

Вчера, 30 ноября, сборная Аргентины с Лионелем Месси обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре, обыграв национальную команду Польши (2:0). Ранее путёвку в 1/8 финала гарантировала себе ведомая Криштиану Роналду команда Португалии, одержавшая две победы в двух матчах группы H. Также участие в играх плей-офф обеспечили себе ещё восемь команд.

Сетка плей-офф ЧМ-2022, могут ли Роналду и Месси встретиться в финале
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сетка 1/8 финала плей-офф чемпионата мира:

  • Нидерланды — США (матч №49);
  • Аргентина — Австралия (матч №50);
  • Испания/Япония/Коста-Рика — Хорватия/Марокко/Бельгия (матч №53);
  • Бразилия/Швейцария — Португалия/Гана/Южная Корея/Уругвай (матч №54).
  • Англия — Сенегал (матч №51);
  • Франция — Польша (матч №52);
  • Хорватия/Марокко/Бельгия — Испания/Япония/Коста-Рика/Германия (матч №55);
  • Португалия/Гана — Бразилия/Швейцария/Камерун/Сербия (матч №56).

Сетка 1/4 финала плей-офф чемпионата мира:

  • Победитель матча №53 — Победитель матча №54 (матч №58);
  • Победитель матча №49 — Победитель матча №50 (матч №57);
  • Победитель матча №55 — Победитель матча №56 (матч №60);
  • Победитель матча №51 — Победитель матча №52 (матч №59).
  • Сетка 1/2 финала плей-офф чемпионата мира:
  • Победитель матча №57 — Победитель матча №58 (матч №61);
  • Победитель матча №59 — Победитель матча №60 (матч №62).

Матч за третье место:

  • Проигравший матча №61 — Проигравший матча №62.

Финал:

  • Победитель матча №61 — Победитель матча №62.

Португалия и Аргентина могут встретиться на стадии полуфинала, если португальцы займут второе место в группе H, и обе команды обыграют своих соперников в 1/8 и 1/4 финала. Также команды Месси и Роналду могут сыграть между собой в финале чемпионата мира или в матче за третье место, если Португалия займёт первое место в группе H, а соперники дойдут до полуфинала.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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