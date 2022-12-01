Сетка плей-офф ЧМ-2022, могут ли Роналду и Месси встретиться в финале

Вчера, 30 ноября, сборная Аргентины с Лионелем Месси обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре, обыграв национальную команду Польши (2:0). Ранее путёвку в 1/8 финала гарантировала себе ведомая Криштиану Роналду команда Португалии, одержавшая две победы в двух матчах группы H. Также участие в играх плей-офф обеспечили себе ещё восемь команд.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Сетка 1/8 финала плей-офф чемпионата мира:
- Нидерланды — США (матч №49);
- Аргентина — Австралия (матч №50);
- Испания/Япония/Коста-Рика — Хорватия/Марокко/Бельгия (матч №53);
- Бразилия/Швейцария — Португалия/Гана/Южная Корея/Уругвай (матч №54).
- Англия — Сенегал (матч №51);
- Франция — Польша (матч №52);
- Хорватия/Марокко/Бельгия — Испания/Япония/Коста-Рика/Германия (матч №55);
- Португалия/Гана — Бразилия/Швейцария/Камерун/Сербия (матч №56).
Сетка 1/4 финала плей-офф чемпионата мира:
- Победитель матча №53 — Победитель матча №54 (матч №58);
- Победитель матча №49 — Победитель матча №50 (матч №57);
- Победитель матча №55 — Победитель матча №56 (матч №60);
- Победитель матча №51 — Победитель матча №52 (матч №59).
- Сетка 1/2 финала плей-офф чемпионата мира:
- Победитель матча №57 — Победитель матча №58 (матч №61);
- Победитель матча №59 — Победитель матча №60 (матч №62).
Матч за третье место:
- Проигравший матча №61 — Проигравший матча №62.
Финал:
- Победитель матча №61 — Победитель матча №62.
Португалия и Аргентина могут встретиться на стадии полуфинала, если португальцы займут второе место в группе H, и обе команды обыграют своих соперников в 1/8 и 1/4 финала. Также команды Месси и Роналду могут сыграть между собой в финале чемпионата мира или в матче за третье место, если Португалия займёт первое место в группе H, а соперники дойдут до полуфинала.