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12 минут назад

В Иране застрелили праздновавшего вылет сборной с чемпионата мира фаната

Lenta.ru

В Иране полицейские застрелили болельщика Мехрана Самака, праздновавшего вылет национальной сборной с чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает The Guardian.

В Иране застрелили праздновавшего вылет сборной с ЧМ-2022 фаната
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает источник издания, 29 ноября 27-летний фанат стал сигналить из машины после поражения команды от сборной США и вылета с мундиаля в Катаре. За это его застрелили в голову силы правопорядка Ирана. Отмечается, что инцидент произошел на фоне массовых демонстраций в стране.

29 ноября сборная Ирана уступила команде США в заключительном туре группового этапа ЧМ. Игра закончилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 38-й минуте забил полузащитник Кристиан Пулишич. Американцы благодаря этой победе обошли иранцев в таблице группы B и вышли в плей-офф турнира.

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Ранее Федерация футбола Ирана потребовала отстранить США от мундиаля из-за искаженного изображения флага. Сообщалось, что в Иране остались недовольны тем, что пресс-служба американской сборной в соцсетях выложила снимок иранского флага без изображения на нем эмблемы Исламской Республики.

ЧМ-2022,Кристиан Пулишич,
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