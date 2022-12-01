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59 минут назад

Перишич — о матче с Бельгией: «Мы хотим победить»

Евро-футбол.Руиещё 1

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Хорватии Иван Перишич высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Бельгии.

Перишич — о матче с Бельгией: «Мы хотим победить»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Мы хотим выиграть, потому что не знаем другого пути», — приводит слова Перишича пресс-служба ФИФА.

Напомним, что для выхода в 1/8 финала мундиаля балканской команде достаточно добыть в этой встрече ничью, так как сейчас хорваты возглавляют группу F, опережая бельгийцев на одно очко. Также в этом квартете выступают сборные Марокко и Канады, которую свою очную встречу будут проводить параллельно.

Матч Хорватия — Бельгия состоится сегодня, 1 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Иван Перишич,
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