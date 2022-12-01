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1 час назад

Известны сроки восстановления защитника «ПСЖ» Мендеша

Евро-футбол.Ру

Защитник «ПСЖ» и сборной Португалии Нуну Мендеш выбыл на длительный срок из-за травмы, которую получил по ходу недавнего матча группового этапа чемпионата мира – 2022 против Уругвая (2:0). Игрок был заменен в концовке первого тайма.

Известны сроки восстановления защитника «ПСЖ» Мендеша
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как стало известно авторитетному журналисту Фабрицио Романо, 20-летний защитник проведет в лазарете два месяца. Таким образом, он больше не поможет сборной Португалии на мундиале в Катаре.

Пиренейцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира. В заключительном матче групповой стадии подопечные Фернанду Сантуша встретятся с командой Южной Кореи.

ЧМ-2022,Фабрицио Романо,Фернанду Сантуш,
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