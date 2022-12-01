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1 час назад

Защитник сборной Туниса: Слуцкий поздравил меня с успешным выступлением на ЧМ-2022

Betassist

Слуцкий поздравил меня с успешным выступлением на ЧМ-2022

Защитник сборной Туниса: Слуцкий меня поздравил
Фото: BetassistBetassist

Монтассар целый сезон защищал цвета «Рубина».

Защитник сборной Туниса Монтассар Тальби рассказал, как его поддерживали во время чемпионата мира знакомые из России. Тунисец в сезоне-2021/2022 защищал цвета казанского «Рубина».

«Мне кажется, мы порадовали наших болельщиков победой над Францией. Мы действительно сделали что то большое. Вернувшись в раздевалку, я открыл телефон и увидел огромное количество поздравлений, слов поддержки. Писали и из России — мои бывшие одноклубники по «Рубину», как и ребята, с которыми я играл в других странах. Для меня крайне приятно получать такую поддержку.

Мне после матча с Данией (0:0) написал Леонид Слуцкий, поздравил меня. После того как я ушёл из «Рубина» в «Лорьян», он сказал, что продолжит следить за моей карьерой. У меня остались отличные отношения с людьми, с которыми я работал в прошлом — особенно со Слуцким», — приводит слова Тальби «Матч ТВ».

Накануне, 30 ноября, сборная Туниса в матче 3-го тура группового этапа ЧМ 2022 обыграла команду Франции (1:0), однако заняла лишь третье место в группе D и не смогла пробиться в плей-офф мундиаля.

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