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51 минуту назад

Саудовская Аравия установила антирекорд групповых этапов ЧМ по числу желтых карточек

Матч ТВ

Сборная Саудовской Аравии установила антирекорд чемпионатов мира по количеству желтых карточек на групповом этапе, сообщает портал Opta.

Саудовская Аравия установила антирекорд чемпионатов мира
Фото: FIFAFIFA

Команда Эрве Ренара получила 14 желтых карточек в трех матчах группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. По шесть предупреждений саудовцы получили в играх с Аргентиной (2:1) и Мексикой (1:2), а также две карточки во встрече с Польшей (0:2).Саудовская Аравия заняла последнее место в группе С, набрав три очка, и завершила выступление на чемпионате мира.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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