Саудовская Аравия установила антирекорд чемпионатов мира

Команда Эрве Ренара получила 14 желтых карточек в трех матчах группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. По шесть предупреждений саудовцы получили в играх с Аргентиной (2:1) и Мексикой (1:2), а также две карточки во встрече с Польшей (0:2).Саудовская Аравия заняла последнее место в группе С, набрав три очка, и завершила выступление на чемпионате мира.