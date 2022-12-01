Саудовская Аравия установила антирекорд чемпионатов мира

Сборная Саудовской Аравии установила антирекорд чемпионатов мира по количеству желтых карточек на групповом этапе, сообщает портал Opta.
Команда Эрве Ренара получила 14 желтых карточек в трех матчах группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. По шесть предупреждений саудовцы получили в играх с Аргентиной (2:1) и Мексикой (1:2), а также две карточки во встрече с Польшей (0:2).Саудовская Аравия заняла последнее место в группе С, набрав три очка, и завершила выступление на чемпионате мира.
Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».