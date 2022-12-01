Очень надеюсь, что Франция уничтожит Польшу - ведущий "Матч ТВ"

— В целом, я сознательно не смотрю матчи поляков на чемпионате мира, мне это просто неприятно, учитывая весь бэкграунд, связанный с нашей сборной.



Случайно попал на незабитый пенальти Месси и стало интересно, несколько это разозлит Лео. В итоге посмотрел конец первого и конец второго тайма. Все, что видел, это как раз именно мерзкая игра поляков, абсолютно без шансов для них. Но опять повезло. Видимо, мое пожелание им «удачи» сработало в другую сторону. У меня удача была в кавычках, но вчера эти кавычки куда то делись, к сожалению. Безумно жаль мексиканцев. Поляки же пролезли на сам чемпионат из за своей мерзости, так теперь каким то образом по своей мерзости пролезли и в плей офф.



Я очень надеюсь, что в 1/8 финала справедливость восторжествует и Франция уничтожит эту компанию. Но не удивлюсь и обратному, учитывая, как мое пожелание удачи начало действовать. Ну, а так, Бог им судья, абсолютно все равно на эту командочку, — сказал Анисимов «Матч ТВ».