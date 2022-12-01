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48 минут назад

«Очень надеюсь, что в 1/8 финала ЧМ справедливость восторжествует и Франция уничтожит Польшу» — Антон Анисимов

Матч ТВ

Ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов прокомментировал выход сборной Польши в плей офф чемпионата мира в Катаре.

Очень надеюсь, что Франция уничтожит Польшу - ведущий "Матч ТВ"
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Сборная Польши в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира в Катаре должна была встретиться с командой России в марте текущего года, но россияне были отстранены от матчей под эгидой ФИФА, и поляки без борьбы прошли дальше. После чего обыграли сборную Швеции (2:0) в решающем стыковом матче и получили путевку на ЧМ 2022.

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На чемпионате мира в Катаре в заключительном матче группового этапа поляки уступили аргентинцам со счетом 0:2. Польша и Мексика набрали одинаковое количество очков, но по разнице мячей поляки смогли занять второе место в группе и выйти в 1/8 финала.

— В целом, я сознательно не смотрю матчи поляков на чемпионате мира, мне это просто неприятно, учитывая весь бэкграунд, связанный с нашей сборной.

Случайно попал на незабитый пенальти Месси и стало интересно, несколько это разозлит Лео. В итоге посмотрел конец первого и конец второго тайма. Все, что видел, это как раз именно мерзкая игра поляков, абсолютно без шансов для них. Но опять повезло. Видимо, мое пожелание им «удачи» сработало в другую сторону. У меня удача была в кавычках, но вчера эти кавычки куда то делись, к сожалению. Безумно жаль мексиканцев. Поляки же пролезли на сам чемпионат из за своей мерзости, так теперь каким то образом по своей мерзости пролезли и в плей офф.

Я очень надеюсь, что в 1/8 финала справедливость восторжествует и Франция уничтожит эту компанию. Но не удивлюсь и обратному, учитывая, как мое пожелание удачи начало действовать. Ну, а так, Бог им судья, абсолютно все равно на эту командочку, — сказал Анисимов «Матч ТВ».

Польша в первом раунде плей офф сыграет с действующим чемпионом мира — Францией. Матч состоится в Дохе 4 декабря.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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