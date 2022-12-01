Россия ожидала провокаций от Украины на ЧМ-2022

Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин заявил, что посольство ожидало провокаций в отношении россиян со стороны Украины во время ЧМ-2022. Его слова передают РИА Новости.

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«Мы держали в уме возможность провокаций со стороны Украины, но я бы хотел сказать, что за этим здесь очень четко следят власти. Они не допускают никаких политически ангажированных акций. Местные власти четко дают понять — никакой политики, никаких сведений счетов, никаких разборок, все живут мирно и дружно», — сказал Догадкин.

Ранее Дмитрий Догадкин заявил, что чемпионат мира — 2022 посетят более пяти тысяч российских болельщиков.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022.