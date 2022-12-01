Премьера российского шоу с участием фигуристки Щербаковой прошла в Катаре

Премьера российского ледового спектакля "Спящая красавица. Легенда двух королевств" с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой состоялась в Дохе. Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Мероприятие прошло на ледовом катке, расположенном в одной из фан-зон чемпионата мира.

Зрители с восторгом приняли постановку, которая шла на английском языке. На единственной трибуне были как взрослые, так и дети из разных стран.

Ледовый спектакль будет проходить в Дохе до 10 декабря. Щербакова будет принимать в нем участие до 5 декабря.