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44 минуты назад

Премьера российского ледового шоу с участием фигуристки Щербаковой прошла в Катаре

ТАСС

Премьера российского ледового спектакля "Спящая красавица. Легенда двух королевств" с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой состоялась в Дохе. Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Премьера российского шоу с участием фигуристки Щербаковой прошла в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мероприятие прошло на ледовом катке, расположенном в одной из фан-зон чемпионата мира.

Зрители с восторгом приняли постановку, которая шла на английском языке. На единственной трибуне были как взрослые, так и дети из разных стран.

Ледовый спектакль будет проходить в Дохе до 10 декабря. Щербакова будет принимать в нем участие до 5 декабря.

Шоу создано с помощью технологии, позволяющей накладывать видео на движущиеся объекты. Его озвучили звезды российской эстрады, среди которых Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Ани Лорак. Для постановки создано более 100 оригинальных костюмов, представляющих собой образы различных сказочных существ.

ЧМ-2022,Анна Щербакова,Григорий Лепс,Филипп Киркоров,
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