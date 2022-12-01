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1 час назад

Булыкин: «Австралийцы сделали сенсацию, обыграв сборную Дании»

Евро-футбол.Ру

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что сборная Австралии совершила сенсацию, одолев Данию. Матч заключительного тура групповой стадии чемпионата мира завершился победой австралийцев со счетом 1:0.

Булыкин: «Австралийцы сделали сенсацию, обыграв сборную Дании»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Французы, конечно, являются претендентами на чемпионство, а вот австралийцы сделали сенсацию, обыграв сборную Дании, которая в принципе была фаворитом в этой встрече», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

Эксперт добавил, что на этом турнире было уже много неожиданных результатов, которые происходят каждый день.

Франция и Австралия вышли в 1/8 финала чемпионата мира, а их соперники по группе Дания и Тунис покинули мундиаль.

ЧМ-2022,Дмитрий Булыкин,
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