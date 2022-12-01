Булыкин: «Австралийцы сделали сенсацию, обыграв сборную Дании»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что сборная Австралии совершила сенсацию, одолев Данию. Матч заключительного тура групповой стадии чемпионата мира завершился победой австралийцев со счетом 1:0.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

«Французы, конечно, являются претендентами на чемпионство, а вот австралийцы сделали сенсацию, обыграв сборную Дании, которая в принципе была фаворитом в этой встрече», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

Эксперт добавил, что на этом турнире было уже много неожиданных результатов, которые происходят каждый день.