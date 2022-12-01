«Зенит» пожелал удачи Ловрену в матче Хорватии с Бельгией на ЧМ-2022

Также в составе Хорватии выйдут Ливакович, Перишич, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Ливайя, Соса, Гвардиол и Юранович.Прямую трансляцию встречи смотрите с 18:00 (мск) на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».