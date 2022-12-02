​Роналду велел игроку Южной Кореи заткнуться

«Игрок Южной Кореи сказал мне быстрее уходить, а я сказал, чтобы он заткнулся. Потому что он не может так говорить – только судья может. Чтобы ни случилось на поле, это всегда там и остаётся», - высказался Роналду в ходе общения с журналистами после матча.