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26 минут назад

​Роналду: «Я сказал игроку Южной Кореи, чтобы он заткнулся»

Евро-футбол.Руиещё 4

Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу инцидента с игроком Южной Кореи во время его замены. Как известно, Роналду был заменён в средине второго тайма.

​Роналду велел игроку Южной Кореи заткнуться
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Игрок Южной Кореи сказал мне быстрее уходить, а я сказал, чтобы он заткнулся. Потому что он не может так говорить – только судья может. Чтобы ни случилось на поле, это всегда там и остаётся», - высказался Роналду в ходе общения с журналистами после матча.

Напомним, что Португалия проиграла Южной Корее со счётом 1:2, несмотря на быстрый забитый гол. Тем не менее, португальская команда сохранила первое место в группе Н.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,
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