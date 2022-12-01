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23 минуты назад

ФИФА завела два дела против Мексики из-за дискриминационных кричалок на ЧМ

Lenta.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) завела два дисциплинарных дела против сборной Мексики на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает ESPN.

ФИФА завела два дела против Мексики из-за кричалок на ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, в ФИФА начали расследование из-за дискриминационных кричалок мексиканских фанатов на матчах сборной против Саудовской Аравии и Польши. Болельщики скандировали высказывания против ЛГБТ-сообщества.

Ранее в четверг, 1 декабря, сборная Мексики обыграла команду Саудовской Аравии в матче третьего тура ЧМ, однако не смогла после этой победы выйти в плей-офф. Мексиканцы уступили по разнице забитых и пропущенных мячей полякам, также набравшим четыре очка.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции. Сборная России пропускает турнир из-за санкций ФИФА.

ЧМ-2022,Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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