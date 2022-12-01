Хорватия и Бельгия сыграли вничью на ЧМ-2022

Матч между сборными Хорватии и Бельгии в матче третьего тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре завершился нулевой ничьёй. Онлайн-трансляцию игры вел «Матч ТВ».
Встреча прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Её посетило 43 984 зрителей.
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По итогам трех матчей группы F Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира. Напомним, что сборная Хорватии – действующий вице-чемпион мира. В 2018 году они уступили Франции в финале российского мундиаля со счётом 2:4. Бельгийцы же завоевали тогда бронзовые медали.
Ранее сборная Аргентины победила Польшу и прошла в плей-офф.