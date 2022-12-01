Шишкин: сборной Польши нечего делать в плей-офф ЧМ-2022

Экс-защитник «Спартака» не верит в перспективы поляков на чемпионате мира в Катаре.
Бывший защитник «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказался о выходе сборной Польши в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.
30 ноября Польша со счётом 0:2 уступила сборной Аргентины в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022. Несмотря на поражение, поляки заняли второе место в группе, опередив сборную Мексики по разнице забитых и пропущенных мячей.
«Поляки при такой невыразительной игре как-то вышли их группы. В плей-офф им делать совершенно нечего, они наверняка вылетят в следующем этапе. Мексиканцы, на мой взгляд, выглядели креативнее и больше заслуживали выхода из группы», – приводит слова Шишкина «РБ Спорт».
Сборная Польши в 1/8 финала сыграет с национальной командой Франции. Встреча состоится 4 декабря на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе, начало – в 18:00 мск.