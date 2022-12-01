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1 час назад

Шишкин: сборной Польши нечего делать в плей-офф ЧМ-2022

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Экс-защитник «Спартака» не верит в перспективы поляков на чемпионате мира в Катаре.

Шишкин: сборной Польши нечего делать в плей-офф ЧМ-2022
Фото:  Global Look Press Global Look Press

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказался о выходе сборной Польши в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

30 ноября Польша со счётом 0:2 уступила сборной Аргентины в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022. Несмотря на поражение, поляки заняли второе место в группе, опередив сборную Мексики по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Поляки при такой невыразительной игре как-то вышли их группы. В плей-офф им делать совершенно нечего, они наверняка вылетят в следующем этапе. Мексиканцы, на мой взгляд, выглядели креативнее и больше заслуживали выхода из группы», – приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Сборная Польши в 1/8 финала сыграет с национальной командой Франции. Встреча состоится 4 декабря на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе, начало – в 18:00 мск.

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