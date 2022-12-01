Шишкин: сборной Польши нечего делать в плей-офф ЧМ-2022

«Поляки при такой невыразительной игре как-то вышли их группы. В плей-офф им делать совершенно нечего, они наверняка вылетят в следующем этапе. Мексиканцы, на мой взгляд, выглядели креативнее и больше заслуживали выхода из группы», – приводит слова Шишкина «РБ Спорт».