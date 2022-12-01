Марокканцы обыграли Канаду и вышли в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Марокко одержала победу в третьем и заключительном туре группового этапа Чемпионата мира по футболу — 2022 над Канадой со счетом 2:1. Таким образом команда вышла в плей-офф ЧМ.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Матч проходил на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе. Сборной Марокко удалось открыть счет в игре уже на четвертой минуте. Гол в ворота соперников забил полузащитник Хаким Зиеш. На 23-й минуте счет Марокко увеличил нападающий Юссеф Эн-Несири.

Ближе к концу первого тайма сборной Канады удалось поразить ворота противника. На 40-й минуте гол забил защитник Найеф Агерд. Однако он стал последним забитым мячом со стороны канадцев.

Во втором тайме футболисты ни с одной из сборных больше не смогли забить голов. Таким образом матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды Марокко. Сборная набрала семь очков, возглавив турнирную таблицу группы F, и вышла в плей-офф ЧМ-2022.