Марокканцы обыграли Канаду и вышли в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Марокко одержала победу в третьем и заключительном туре группового этапа Чемпионата мира по футболу — 2022 над Канадой со счетом 2:1. Таким образом команда вышла в плей-офф ЧМ.
Матч проходил на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе. Сборной Марокко удалось открыть счет в игре уже на четвертой минуте. Гол в ворота соперников забил полузащитник Хаким Зиеш. На 23-й минуте счет Марокко увеличил нападающий Юссеф Эн-Несири.
Ближе к концу первого тайма сборной Канады удалось поразить ворота противника. На 40-й минуте гол забил защитник Найеф Агерд. Однако он стал последним забитым мячом со стороны канадцев.
Во втором тайме футболисты ни с одной из сборных больше не смогли забить голов. Таким образом матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды Марокко. Сборная набрала семь очков, возглавив турнирную таблицу группы F, и вышла в плей-офф ЧМ-2022.
Ранее стали известны результаты матча еще двух команд группы F Хорватии и Бельгии. Игра завершилась ничьей со счетом 0:0. По результатам других матчей группового этапа Хорватии удалось набрать пять очков и стать второй сборной, которая вышла в 1/8 чемпионата.