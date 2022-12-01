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1 час назад

Лукаку получил одну из худших оценок на ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал антигероем встречи против Хорватии.

Лукаку получил одну из худших оценок на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч завершился со счётом 0:0, что оставило за бортом турнира бельгийцев, считавшихся фаворитами группы. Лукаку вышел на замену после первого тайма, но успел упустить уйму голевых шансов. Форвард «Интера» нанёс пять ударов по воротам, но только дважды попал в створ, не реализовав в общей сложности четыре явных голевых момента. Известный статистический портал SofaScore оценил выступление звезды в 5,6 баллов – худший показатель в матче и один из худших перформансов на турнире вообще.

Сборная Бельгии набрала четыре очка в групповой стадии, забив всего один гол и пропустив дважды.

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