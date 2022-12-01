Нойер установил рекорд среди вратарей по числу матчей на чемпионатах мира

DFB Нойер стал рекордсменом по количеству матчей на ЧМ среди вратарей

Фото: Betassist Betassist

Голкипер проводит 19-й матч на чемпионатах мира.

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей. 36-летний вратарь вышел в стартовом составе на матч 3-го тура чемпионата мира с командой Коста-Рики.

Нойер проводит 19-й матч на чемпионатах мира. Ранее он делил рекорд с бразильцем Клаудио Таффарелом и соотечественником Зеппом Майером. Все они провели на чемпионатах мира по 18 матчей.

Сборная Германии в двух стартовых турах набрала всего одно очко. Для сохранения шансов на выход в плей-офф чемпионата мира 2022 года немцам нужно обязательно обыграть команду Коста-Рики.