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1 час назад

Нойер стал рекордсменом по количеству матчей на ЧМ среди вратарей

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DFB Нойер стал рекордсменом по количеству матчей на ЧМ среди вратарей

Нойер установил рекорд среди вратарей по числу матчей на чемпионатах мира
Фото: BetassistBetassist

Голкипер проводит 19-й матч на чемпионатах мира.

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей. 36-летний вратарь вышел в стартовом составе на матч 3-го тура чемпионата мира с командой Коста-Рики.

Нойер проводит 19-й матч на чемпионатах мира. Ранее он делил рекорд с бразильцем Клаудио Таффарелом и соотечественником Зеппом Майером. Все они провели на чемпионатах мира по 18 матчей.

Сборная Германии в двух стартовых турах набрала всего одно очко. Для сохранения шансов на выход в плей-офф чемпионата мира 2022 года немцам нужно обязательно обыграть команду Коста-Рики.

Напомним, Германия сенсационно уступила Японии (1:2), а затем сыграла вничью с Испанией (1:1).

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