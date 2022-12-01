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49 минут назад

Япония — Испания: гол Танаки вывел японцев вперёд

Чемпионат.comиещё 8

В эти минуты сборные Японии и Испании встречаются в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходит в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная Японии за три минуты перевернула игру с Испанией во втором тайме
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На 57-й минуте второго тайма японцы выигрывают со счётом 2:1.

На 51-й минуте второй гол в составе сборной Японии забил Ао Танака. Ранее на 48-й минуте счёт сравнял японский вингер Рицу Доан, вышедший на замену в перерыве.

Счёт во встрече на 12-й минуте открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората.

В параллельной встрече группы E встречаются команды Коста-Рики и Германии. На 56-й минуте второго тайма немцы ведут со счётом 1:0, единственный мяч к данной минуте забил Серж Гнабри.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/football/news-4913235-yaponiya-ispaniya-gol-tanaki-vyvel-yaponcev-vperyod.html?utm_source=copypaste

ЧМ-2022,Серж Гнабри,
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