Сборная Японии за три минуты перевернула игру с Испанией во втором тайме

В эти минуты сборные Японии и Испании встречаются в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходит в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На 57-й минуте второго тайма японцы выигрывают со счётом 2:1.

На 51-й минуте второй гол в составе сборной Японии забил Ао Танака. Ранее на 48-й минуте счёт сравнял японский вингер Рицу Доан, вышедший на замену в перерыве.

Счёт во встрече на 12-й минуте открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората.

В параллельной встрече группы E встречаются команды Коста-Рики и Германии. На 56-й минуте второго тайма немцы ведут со счётом 1:0, единственный мяч к данной минуте забил Серж Гнабри.

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