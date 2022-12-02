Сборная Германии обыграла Коста-Рику, но не смогла выйти в плей-офф на ЧМ-2022

Сборная Германии обыграла Коста-Рику в третьем и заключительном туре группового этапа Чемпионата мира по футболу — 2022, который проходит в Катаре, со счетом 4:2. Несмотря на это команда не прошла в плей-офф и выбыла из ЧМ.

Фото: пресс-служба КОНКАКАФ пресс-служба КОНКАКАФ

Матч прошел на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Счет в нем уже на десятой минуте первого тайма открыла сборная Германии. Мяч в ворота соперников забил полузащитник Серж Гнабри. Больше в первом тайме ни одной из команд не удалось отличиться голом.

Во втором тайме преимущество перехватила сборная Коста-Рики. Футболистам команды удалось забить мячи в ворота противника на 58-й и 70-й минутах. Их авторами стали полузащитник и защитник Ельцин Техеда и Хуан Пабло Варгас.

Однако триумф команды продлился не долго, поскольку уже на 73-й минуте полузащитник сборной Германии Кай Хаверц смог сравнять счет. На последних минутах второго тайма команде ФРГ снова удалось вырваться вперед. Два гола на 85-й и 89-й минутах забили Хаверц и нападающий Никлас Фюллькруг. Несмотря на это Германия все равно не прошла в плей-офф ЧМ-2022. Ранее ей этого также не удалось сделать на чемпионате 2018 года, который проходил в России.