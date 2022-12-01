Чемпионат мира по увольнениям. За два дня из сборных ушли уже три тренера!

Сегодня из Бельгии ушёл Роберто Мартинес. Кто ещё пополнит этот список?

На чемпионате мира в Катаре ещё не закончился групповой этап, а уже случилось три тренерских отставки. Первым свой пост покинул главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш. Он сделал своё заявление в среду. В этот же день Херардо Мартино ушёл из Мексики, а сегодня после непопадания в плей-офф Роберто Мартинес попрощался со сборной Бельгии. Много ли это? К примеру, через две недели после чемпионата мира в России 11 команд остались без главных тренеров.

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Первая отставка — Карлуш Кейруш (сборная Ирана)

Под руководством португальца сборная Ирана заняла третье место в группе B. Иран начал турнир с поражения Англии (2:6), затем одержал сенсационную победу над Уэльсом (2:0), забив два гола в добавленное время ко второму тайму, а в третьем матче уступил США (0:1). Таким образом, из-за последнего проигрыша команда Карлуша Кейруша не попала в плей-офф.

«Парни и дорогие друзья, нет ничего постыдного в том, чтобы не достигнуть своей мечты, пока вы боретесь за неё и делаете всё возможное. Я горжусь вами, вы снова были великолепны на поле и за его пределами. Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я считаю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам счастья, успехов и здоровья. Спасибо», — написал Кейруш на своей странице в социальных сетях.

69-летний португалец возглавлял сборную Ирана с 7 сентября. Перед ЧМ-2022 его команда провела четыре товарищеских матча, дважды победила и по разу сыграла вничью и проиграла. Это был второй приход Карлуша Кейруша в сборную Ирана. Он возглавлял национальную команду с апреля 2011-го по февраль 2019 года и в этот период стал бронзовым призёром Кубка Азии – 2019.

Вторая отставка — Херардо Мартино (сборная Мексики)

От Мексики болельщики по традиции ждали выхода в плей-офф чемпионата мира, но команда финишировала третьей. Впервые за 32 года мексиканцы не попали в 1/8 финала! Сборная начала чемпионат мира с нулевой ничьей с Польшей, затем проиграла Аргентине (0:2), но не забила три гола Саудовской Аравии (2:1) и не вышла в плей-офф. Таким образом, из-за разницы мячей Польша оказалась выше.

«Мой контракт закончился, как только судья дал финальный свисток», — заявил Мартино после матча с Саудовской Аравией. Херардо возглавлял сборную Мексики с января 2019-го по декабрь 2022 года. За это время Мексика сыграла 66 матчей (42 победы, 12 ничьих и поражений), стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ — 2019, серебряным призёром Золотого кубка КОНКАКАФ — 2021 и серебряным призёром Лиги наций КОНКАКАФ — 2019/2020.

Третья отставка — Роберто Мартинес (сборная Бельгии)

Бельгия опозорилась на этом чемпионате мира. Одна из самых многообещающих сборных второго десятилетия XXI века заняла третье место в группе. Бельгия набрала четыре очка в группе: обыграла Канаду (1:0) и потеряла очки с Марокко (0:2) и Хорватией (0:0). Впервые с 2010 года бельгийцы остались без плей-офф.