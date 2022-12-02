Сборная Японии вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе

В Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» прошел матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Японии и Испании (2:1). Об этом пишет «Чемпионат».

Фото: Рамблер Рамблер

Счет в матче на 12-й минуте открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората.

Затем Япония сравняла счет. На 48-й минуте забил гол японский вингер Рицу Доан, вышедший на замену в перерыве. Он нанес дальний удар по воротам Унаи Симона.

На 51-й минуте второй гол забил полузащитник Ао Танака.

Таким образом, японцы набрали шесть очков после трех туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е.