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1 час назад

Сборная Японии вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе

Илья Родин

В Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» прошел матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Японии и Испании (2:1). Об этом пишет «Чемпионат».

Сборная Японии вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе
Фото: РамблерРамблер

Счет в матче на 12-й минуте открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората.

Затем Япония сравняла счет. На 48-й минуте забил гол японский вингер Рицу Доан, вышедший на замену в перерыве. Он нанес дальний удар по воротам Унаи Симона.

На 51-й минуте второй гол забил полузащитник Ао Танака.

Таким образом, японцы набрали шесть очков после трех туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е.

Испанцы заработали четыре очка и заняли вторую строчку. Обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Япония в первом раунде плей-офф сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко.

ЧМ-2022,Футбол,
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