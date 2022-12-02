Определились соперники Японии и Испании по 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Японии вышла из группы Е с первого места благодаря победе над Испанией в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира - 2022.

Японцы набрали шесть очков. Испанская команда расположилась на второй позиции, имея в активе четыре балла. Немцы также заработали четыре очка, но уступили Испании по разнице мячей. Коста-Рика заняла четвертое место, набрав три балла. В группе F первое место заняла сборная Марокко, а на второй строчке расположилась национальная команда Хорватии.

Таким образом, 5 декабря японские футболисты в матче 1/8 финала ЧМ-2022 сыграют со сборной Хорватии на стадионе "Эль-Джануб" (Эль-Вакра). Испанская команда проведет матч первого раунда плей-офф с командой Марокко на арене "Эдьюкейшн Сити" (Эр-Райян) 6 декабря.