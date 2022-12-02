Футбольные болельщики поддержали великолепный флэшмоб японцев

Болельщики разных сборных в субботу убрали мусор на стадионе "Халифа" в Эр-Райяне после того, как там завершился матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре между командами Японии и Испании. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

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Сборная Японии в четверг одержала волевую победу над испанцами со счетом 2:1 и вышла в плей-офф чемпионата мира. Пока болельщики японской команды праздновали успех своих соотечественников, пакеты для мусора взяли мексиканцы, бразильцы, аргентинцы и другие болельщики. Через некоторое время японцы также присоединились к этому процессу. Для уборки использовались синие пакеты, которые японцам выделяет национальная федерация футбола.

Сборная Японии стала победителем группы E с 6 очками, далее расположились испанцы (4), немцы (4) и костариканцы (3). В 1/8 финала сборная Японии сыграет с серебряным призером чемпионата мира в России командой Хорватии, сборная Испании встретится с командой Марокко, ставшей победителем группы F. Встречи пройдут 5 и 6 декабря соответственно.